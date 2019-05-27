Kahramanmaraş'ta U14 Şampiyonu Amedspor oldu

2018-2019 sezonu U14 Türkiye Futbol
Şampiyonası 1. kademe müsabakalarında Kahramanmaraş
grubu şampiyonu Amedspor oldu.
Kahramanmaraş'ın grup merkezi olarak bulunduğu 2018-2019 sezonu U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. kademe müsabakaları 74 ilden 126 takımın katılımı ile 23 Mayıs'ta başladı. 6 takımın katıldığı 1. kademe müsabakaları doğrultusunda Kahramanmaraş grubunda Adanaspor
, Arsus İlkadım
, Malatya
Yeşilyurtspor, Kocasinan
Simşekspor Kulübü, Amedspor, Kahta
İdmanyurduspor takımları yer aldı.
Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş grubu finali Amedspor ile Kayseri
Kocasinan Şimşekspor arasında gerçekleşti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 biterken, Amedspor ikinci yarıda yakaladığı fırsatı gole çevirerek 1-0 öne geçti. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken, Amedspor şampiyon oldu.
6'şar takımlı 19 grupta 23 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde, 4'er takımlı 3 grupta ise 24 - 26 Mayıs 2019 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 grup merkezinde müsabakalar gerçekleştirildi. İstanbul
, Edirne
, Bilecik
, Yalova
, Düzce
, Balıkesir
, Kütahya
, Aydın
, Muğla
, Isparta
, Adana, Hatay
, Kahramanmaraş, Diyarbakır
, Van
, Artvin
, Erzincan
, Giresun
, Sinop
, Zonguldak
, Çorum
ve Kayseri grup merkezlerinde oynanacak 1. kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olacak 22 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2.kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda grupların da birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.
Öte yandan, Türkiye Şampiyonasında Kahramanmaraş'ı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Gençlikspor Hatay'da, Maraşgücü Spor ise Adana'da temsil etti. İlk maçında 1-0 öne geçtiği Mersin Akdeniz
Belediyespor mücadelesinden 6-1 mağlup ayrılan Büyükşehir Belediye Gençlikspor ikinci maçında ise Osmaniye
Anadolu Gençlik Spor'a 3-1 mağlup olarak Türkiye Şampiyonasına veda etti. Maraşgücü Spor ise ilk maçında Konya
Kasırgaspor ile 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında Mersin Akdenizgücüspor'u 1-0 mağlup etti. Hatay Ekincispor'a 2-0 mağlup olan Maraşgücü Spor şampiyonaya veda etti. - KAHRAMANMARAŞ
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Kaynak: İHA