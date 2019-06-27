27.06.2019 23:01
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş 'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı.
Ekinözü Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çiftlikkale Mahallesi'nde bir evde hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 107 kök hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler, kenevirlerle ilgili ev sahipleri M.Ş. (71) ve eşi S.Ş'yi gözaltına aldı.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Tilkiler, Kizirli ve Akcalar mahallelerindeki daha önce belirlenen 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda bin 50 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu ve 17 kök hint keneviri ele geçiren ekipler, A.T, İ.U, E.Y, H.Y. ve A.İ'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş , Güncel

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