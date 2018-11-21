Kahramanmaraş
'ta uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı
Kahramanmaraş'ta, polisin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda Özcan A., uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı belirlenen Özcan A.'yı takibe alan ekipler Karacaoğlan
Mahallesindeki evinde 2 kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Polisin evde yaptığı aramda 2,82 gram Bonzai, 16,34 gram esrar ele geçirdi.
Evde yakalanan 2 kullanıcıya uyuşturucu madde bulundurmaktan işlem yapılırken, Özcan A. ise sorgulanmak üzere ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kahramanmaraş
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:32