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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından kent girişinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

20.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:56
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Kahramanmaraş 'ta jandarma ekipleri tarafından kent girişinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il giriş ve çıkışlarında yapılan kontrollerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

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