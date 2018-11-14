Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:19

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla F.O ve Ş.S'yi gözaltına aldı.F.O'nun üzerinde yapılan aramada 4,50 gram Bonzai, Ş.S. üzerinde ise 0,25 gram metamfetamin ile 55 tane uyuşturucu hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.