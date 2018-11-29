Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonda, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan Bilgen D'nin üzerinde ve evinde 362 hap ele geçirildi.
Uyuşturucu madde ticaretinden adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Kahramanmaraş
29 Kasım 2018 Perşembe 22:01