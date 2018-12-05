Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:23



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:23

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda elektrik panosuna gizlenmiş uyuşturucu hap bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, merkez Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi'nde bir eve operasyon yapıldı.Operasyonda uyuşturucu hap satışı yapan A.D. (16) ile uyuşturucu temin eden Hüseyin Ç. (25) gözaltına alındı.Ekipler, şüphelilerin ilaç kutuları içerisine koyup sakladıkları elektrik trafosundaki haplara el koydu.