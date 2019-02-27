Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş
'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, Onikişubat
ilçesi Hacımustafa Mahallesi bölgesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki 5 şüpheliden 3'nün üzerinde yapılan aramada 51 gram eroin ve 2 gram bonzai ele geçirildi.
Otomobilde bulunan C.D, B.G, A.Z, Ö.K. ve B.E, gözaltına aldı.
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Kaynak: AA