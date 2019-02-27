27 Şubat 2019, 10:52
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Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi bölgesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki 5 şüpheliden 3'nün üzerinde yapılan aramada 51 gram eroin ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Otomobilde bulunan C.D, B.G, A.Z, Ö.K. ve B.E, gözaltına aldı. Jandarma, Kahramanmaraş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA