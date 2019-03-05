05 Mart 2019, 16:29
»»

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen K.Ö'nün otomobilinde dedektör köpeği "Alfi" eşliğinde yaptıkları aramada 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli K.Ö, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA