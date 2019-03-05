Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.<br><br>Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.<br><br>Ekipler, Kurtuluş Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen K.Ö'nün otomobilinde dedektör köpeği 'Alfi' eşliğinde yaptıkları aramada 4,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.<br><br>Şüpheli K.Ö, gözaltına alındı.