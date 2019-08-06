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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kovalamaca sonucunda yakalandığı otomobilinde 12 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.

06.08.2019 19:06 Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ta, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kovalamaca sonucunda yakalandığı otomobilinde 12 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu Anadolu'daki bazı illerden temin edilen uyuşturucunun Kahramanmaraş'a getirileceği istihbaratını aldı.
Ekipler, Çağlayancerit Yolu'nda oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobilden çıkan Hüseyin D. ve Okan P. de yaya olarak kaçmak isterken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada ise 12,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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