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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

20.09.2019 11:06Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Narkotik Grup Amirliği ekiplerince Elbistan-Göksun kara yolu Ekinözü kavşağında, Gaziantep'ten geldiği tespit edilen araçta yapılan aramada, 13,86 gram sentetik uyuşturucu, 56,64 gram toz esrar ve 814 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili C.D. (38) ve A. E. (44) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu Ticareti, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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