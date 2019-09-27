Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı.

27.09.2019 14:12Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.K'nın Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 43 gram kubar esrar, 2 kök hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.
Polis ekiplerince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:00 Rize'de kamyonet park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
18:59 TBMM Başkanı Şentop, Trakya Üniversitesi akademik yılı açılışına katıldı
18:58 Lübnan'da akaryakıt istasyonları grevi sonlandırdı
18:58 Bolu'da sahte içki operasyonu
18:58 Eski icra müdürüne FETÖ'den hapis cezası
18:58 MHP 30 Eylül'de yapılacak toplantıyı erteledi
18:58 Spor konyaspor şut ve gol çalıştı