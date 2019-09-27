Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.K'nın Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 43 gram kubar esrar, 2 kök hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi.
Polis ekiplerince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.