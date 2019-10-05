Haberler » Güncel » Haber

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

05.10.2019 12:00Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun Ekinözü kavşağındaki yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, 750 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden ikisi emniyetten serbest bırakıldı, 3'ü ise adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan A.A, savcılık sorgusu sonrası salıverildi, Y.H. ve Y.A. ise nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:39 Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi sürgünü' açıklaması
15:38 Datça'da işyerinden hırsızlığa gözaltı
15:38 - Kosova Yarın Sandık Başına Gidiyor
15:37 İş yerinin önündeki 2 ağacı kesen esnafa, 50 bin tl para cezası
15:37 Yahyalı'da Asfaltlama Çalışmaları
15:36 Ürdün Başbakanı grevdeki öğretmenlerden özür diledi
15:35 İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı