Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda tarlada Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kandil Mahallesi'nde iki ayrı tarlada sebze ve meyve ağaçlarının arasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. B.B. ve Y.B.'ye ait oluğu belirlenen arazilere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 44 kök Hint keneviri ile 2 kilo 100 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler B.B., ve Y.B.'yi göz altına aldı.