Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeye bağlı polis ekipleri, çeşitli tarihlerde iki farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda, uyuşturucu sattığı ileri sürülen Fatih O. ile Şenel S.'nin adreslerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:45