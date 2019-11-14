Kahramanmaraş
'ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Nücadele Şube müdürlüğü ekipleri tarafından uzun soluklu takip sonrası operasyon için harekete geçildi. 5 ayrı kullanıcıya uyuşturucu satan 3 kişinin ikametlerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında satışa hazır paketler halinde 4,50 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet sigara içerisine sarılmış bonzai maddesi ve 123 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı yapan Fırat K. (38), Bedrettin D. ve Sait Ç. gözaltına alındıŞüpheliler adliyeye sevk edildi.