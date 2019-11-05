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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 46 kilo esrar ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

05.11.2019 22:58 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:59
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 46 kilo esrar ele geçirildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Gaziantep-Adana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y., gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 46 kilo esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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