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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

13.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:04Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
'ın ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırma ve takip sonucu Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kurusıkı fişeği, hap, bir miktar esrar ve metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.U. ve C.D. çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Asayiş Büro, Afşin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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