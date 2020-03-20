Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı - Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

20.03.2020 23:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:14
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı
Kahramanmaraş 'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, aramada sentetik uyuşturucu ve eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar Haberler
Korona denetimleri ortaya çıkardı! Evde durmuyorlar
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler Haberler
Koronavirüse aldırmıyorlar! Seyyar satıcıdan çay alıp sohbet ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti Haberler
Sağlık Bakanlığı, tüm özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etti
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Haberler
Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Çinli Başkan, İtalya’nın karantina politikasını eleştirdi Haberler
Çinli Başkan, İtalya'nın karantina politikasını eleştirdi
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haberler
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kenan Sofuoğlu'dan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten ölenlerin hepsinin yaşlılardan oluştuğunu açıkladı - Haber Karabük'te pazarda koronavirüs önlemlerine uyuldu - Haber Elazığ'da sağlık çalışanlarına destek - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi - Haber Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi - Haber Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı - Haber Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı - Haber
Loading