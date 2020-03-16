Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
16.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:54
Kahramanmaraş 'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda Ayhan P. (48), Mehmet A. (33) ve Ertuğrul B. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda Ayhan P. (48), Mehmet A. (33) ve Ertuğrul B. (21) gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kahramanmaraş, Polis, Güncel
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