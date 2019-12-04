Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Haberler

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

04.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:19Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, çevre illerden uyuşturucu madde getirip park, kafe ve sokaklarda satan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Duraklı Mahallesinde yanında 3 tekerlekli çocuk bisikleti bulunan Resul P. adlı kişiden şüphelendi. Polis, çocuk bisikleti altına gizlenen 23.40 gram eroin ele geçirip, şahsı gözaltına aldı.

Cengiz D., Mevlana Mahallesinde parkta uyuşturucu satarken polisin kovalamacası sonucu üzerinde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalandı. Şüpheliler Samet D. ve Cemil G. ise Şeyh Şamil Mahallesi ve Yusuflar Mahallesinde araç içerisinde yakalandı.

Operasyon kapsamında, 30 şüpheli kullanıcıya adli işlem yapılırken, 28,61 gram eroin, 78,8 gram esrar, 4,24 gram metamfetamin, 0,66 gram bonzai, 38 adet ecstasy captagon hap ele geçirildi.

Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:34 Erbaa'da yangın 3 evi sardı - Haberler
19:33 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
19:30 Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti - Haberler
19:28 Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:57:48