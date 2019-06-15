15.06.2019 15:38
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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satan bir kişi yakalandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla Behçet U. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde ve evindeki aramalarda 87,9 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Behçet U, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel

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