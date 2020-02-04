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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.

04.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:42Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı 5 şüpheli tutuklandı
'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı Murat D'nin (37) yüklü miktarda uyuşturucuyu, "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla piyasaya sürdüğünü tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler Murat O. ile Yaşar D. (28), Ersoy E. (26), Kasım T. (32) ve Hacı Ali B'yi (37) gözaltına aldı.
Operasyonda paketler halinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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