Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

19.07.2019 18:14 Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta narkotik ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, narkotik ekipleri tarafından Hayrullah Mahallesi'nde uyuşturucu madde kullanımı ve satışını önlemeye yönelik yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanıcısı bir şahıs üzerinden 1 paket halinde 0,32 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler tarafından, şahsa uyuşturucu sattığı tespit edilen A.D. isimli şahıs yapılan çalışma sonucunda yakalandı. A.D. isimli şahıstan ise poşet içerisinde 6.16 gram uyuşturucu madde, 1 paket halinde 0,64 gram, 2 paket halinde 0,55 gram gelen madde ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo rulosu bulundu.

Uyuşturucu kullanıcısı şahsa adli işlem yapılırken, uyuşturucu satıcısı A.D. isimli şahıs sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Narkotik, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
19:22   Şehit Ünal memleketine uğurlandı
19:14   Erzincan'da 20'si çocuk toplam 45 kişi yedikleri yemekten zehirlendi
19:13   Çankırı'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı
19:05   Para nakil aracı kamyon ile çarpıştı: 3 yaralı
19:05   Nizip'te orman yangını
19:03   Samsun'a şehit ateşi düştü
18:45   Tırda sıkışan yaralı, 3 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı