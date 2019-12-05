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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti davasında karar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 2 sanığa 26 yıl 3 ay hapis ve 62 bin 500 lira adli para cezası verildi.

05.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:54Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti davasında karar
'ın ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yargılanan 2 sanığa 26 yıl 3 ay hapis ve 62 bin 500 lira adli para cezası verildi.
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan karar duruşmasına tutuklu sanıklar M.A.T. ile F.K. ve avukatları katıldı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan M.A.T'ye "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 13 yıl 9 ay hapis ile 37 bin 500 lira adli para cezasına, F.K'ya aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına hükmetti.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Kaynak: AA

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