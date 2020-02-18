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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 4 kişiye 6 yıl 3 ay ile 12,5 yıl hapis ve para cezaları verildi.

18.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:45Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla yargılanan 4 kişiye 6 yıl 3 ay ile 12,5 yıl hapis ve para cezaları verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, geçen yıl uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ahmet B., Hüseyin S., Mehmet Akif Ü. ile Mehmet K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Haklarında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 4 sanık, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti Mehmet Akif Ü. ile Hüseyin S.'ye 6 yıl 3'er ay hapis ve 12 bin 500'er lira adli para cezası, Mehmet K. ile Ahmet B.'ye ise 12 yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin lira adli para cezası verdi.



Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Elbistan, Güncel

Kaynak: DHA

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