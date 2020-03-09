Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
09.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:00
Kahramanmaraş 'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile fuhşa teşvikle yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan P. (48), Mehmet A. (33) ve Ertuğrul B. (22) tutuklandı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlar ile fuhşa teşvikle yer ve imkan sağlayan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve üzerilerinde yapılan aramada, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayhan P. (48), Mehmet A. (33) ve Ertuğrul B. (22) tutuklandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Etiketler : Kahramanmaraş, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı