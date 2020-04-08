Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı

Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve virüs tedbirlerine rağmen sokakta gezen vatandaşlar dikkat çekti Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.

08.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:37
Kahramanmaraş 'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı
Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve virüs tedbirlerine rağmen sokakta gezen vatandaşlar dikkat çekti
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.
Kahramanmaraş'ta öğle saatlerinde başlayan yağmur yaklaşık 1 saat etkisini gösterdi. Vatandaşlar, sağanak yağmura rağmen korona virüsü unutup sokaklara çıktı. Salgın hastalık nedeniyle uyarılara rağmen sokağa çıkan kimi vatandaş işini olduğunu söylerken, kimisi de gezmek için evden dışarı çıktığını söyledi.
İş yerinin kapalı olması nedeniyle sokakta gezdiğini söyleyen Gürkan Karpuz, "Biz kuyumcu atölyesinde çalışıyorduk ve işimiz durduğu için biz de dışarıda geziyoruz. Virüsten korkuyoruz para çekmeye çıktım ve işimi halledip eve döneceğim" diye konuştu. Kahramanmaraş’ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Kahramanmaraş'ta vatandaş yağmura ve koronaya inat sokağa çıktı - Haberler

genel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı! Haberler
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs uyarılarını hiçe saydı!
Aytaç Yalman’ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Aytaç Yalman'ın eşi Berna Yalman da koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Haberler
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
MHP’li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı Haberler
MHP'li vekilin PKK saldırısına yönelik sözleri sonrası Meclis karıştı
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi Haberler
5 ilde 6 yerleşim yerinde koronavirüs karantinası sona erdi
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi

Son Dakika genel Haberleri

17:16: Selendililerden gıda kolisi desteği - Haberler 17:15: İngiliz model koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı - Haberler 17:15: Koronavirüslü hasta kaçtı, sağlık çalışanları kovaladı - Haberler 17:14: Turgutlu BİLSEM'de 3D yazıcıyla "video laringoskop" ürettiler - Haberler 17:13: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 828 ölüm - Haberler 17:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü - Haberler 16:45: New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti - Haberler 16:27: PKK'nın sözde sorumlularından "Zinar" kod adlı Fadıl Ekinci nokta operasyonuyla öldürüldü - Haberler 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü 15:50: MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler