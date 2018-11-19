Kahramanmaraş'ta, yangın paniğe neden oldu

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:35



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:35

Kahramanmaraş'ta, yangın paniğe neden olduKAHRAMANMARAŞ'ta bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.Yangın, İsmetpaşa Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 6'ncı katında ev sahiplerinin dışarıda olduğu saatte mutfakta çıktı. Komşuların dumanları görerek haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise eve girerek yangına müdahale etti. Yaralanın olmadığı yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangının ilk belirlemelere göre, buzdolabındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.