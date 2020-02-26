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Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

26.02.2020 18:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:28Kahramanmaraş'ta yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
'ın ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Mahallesi Devlet Hatun Caddesi'ndeki Suriye uyruklu Muhammet Alo'ya ait evde yangın çıktı.
Ev sahibi Alo, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi.
Binadan çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan müdahalenin ardından yangın büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Alo, Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yangına sobadan çıkan kıvılcımın neden olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Ceyhan, Güncel

Kaynak: AA

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