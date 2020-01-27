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Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde mezarlıkta yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

27.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:48Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
'ın ilçesinde mezarlıkta yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.
Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan ve AK Parti İlçe Başkanı Veli Ünlü, ilçe mezarlığını ziyaretinde, yaralı şahin buldu.
Uçamayan ve kanadında kırık olduğu da tespit edilen şahin, ilk tedavisinin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ramazan Bozdağan, AA muhabirine, şahini bulduklarında yaralı ve aç olmasından nedeniyle uçamadığını tahmin ettiklerini söyledi.
Veteriner ekiplerince tedavisinin ardından hayvanın doğaya salınacağını dile getiren Bozdoğan, vatandaşların yaban hayatına dikkat ve duyarlı olmalarını istedi.

Kahramanmaraş, Bozdoğan, Türkoğlu, Güncel

Kaynak: AA

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