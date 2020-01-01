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Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu

Kahramanmaraş'ta, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla 2020'nin ilk bebeği "Cengiz" oldu.

01.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:34 Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
'ta, özel bir hastanede gerçekleşen doğumla 2020'nin ilk bebeği "Cengiz" oldu.

Kentteki özel bir hastanede, Yonca ve Mikail Göçer çiftinin dördüncü çocuğu saat 00.01'de dünyaya gözünü açtı.

Sezaryenle 3 kilo 110 gram bir erkek bebek dünyaya getiren Yonca Göçer, dördüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Göçer, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, bebeklerinin ismini Cengiz olarak koyduklarını söyledi.

Dördüncü de olsa oldukça heyecanlandıklarını belirten Göçer, "Çok heyecanlıyım, mutluyum, huzurluyum. Yeni yılda bir bebeğim oldu. Anlatılmaz bir duygu. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür sağlık ve sıhhatli. Yeni dördüncü çocuğumu kucağıma alarak girmenin mutluluğunu yaşıyorum."

Kahramanmaraş, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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