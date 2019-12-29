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Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi "huzur" uygulaması yapıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yılbaşı öncesi "huzur ve güven" uygulaması kapsamında asayiş denetimi yapıldı.

29.12.2019 02:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 02:07
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde yılbaşı öncesi "huzur ve güven" uygulaması kapsamında asayiş denetimi yapıldı.
Yeni yıl öncesi Kahramanmaraş genelinde önlemlerini artıran polis ekipleri, 96 bölgede "Huzur-Güven" uygulaması yaptı. 86 polis ekibi ve 531 polis memurunun katıldığı uygulamada 96 bölgede, 6 bin 162 şahıs sorgulandı.
Ekipler tarafından başta metruk binalar, park bahçeler olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kontroller yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 10 kişi polis tarafından yakalandı.
Trafik ekipleri de uygulamaya katılarak bulvarlar üzerinde araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Kontrol edilen bin 175 araçtan 32'sine çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulanırken, 2 araç ise trafikten men edildi.
Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Huzur, Güncel

Kaynak: AA


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