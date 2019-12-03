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Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı.

03.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 23:01Kahramanmaraş'ta yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu 2 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ polisi, yılbaşı öncesi sahte içki üreticilerine karşı etkin mücadele başlattı. Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk operasyonda 33 şişe sahte içki ele geçiren polis, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada şehre sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı. Çalışma sonunda plakası tespit edilen otomobil, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda yapılan operasyonda durduruldu. Araçta arama yapan polis, 33 şişe sahte içki ele geçirdi. Ekipler, araçta bulunan K.Y. ve A.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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