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Kahramanmaraş'ta yılbaşı tedbirleri

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı dolayısıyla bir dizi emniyet tedbiri alındı.

31.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:10 Kahramanmaraş'ta yılbaşı tedbirleri
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı dolayısıyla bir dizi emniyet tedbiri alındı.
İl geneli polis sorumluluk bölgelerinde alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında 950 polis ve 183 çarşı mahalle bekçisi görev yapacak.
Resmi ve sivil ekip devriyelerinin yanı sıra, "Yunus" ve "Şahin" unsurları ile narkotik timlerinin de görev alacağı yılbaşı gecesinde ekipler tarafından, eğlence merkezleri, umuma açık yerler, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri, sokaklar ve caddelerde önlem alınacak.
Trafik ekipleri ise çevre yollarında ve şehrin kilit kavşaklarında uygulama ve kontroller gerçekleştirecek.
Emniyetten yapılan açıklamada, tedbirlerin günler öncesinden alınarak denetimlere başlandığı ve halkın yeni yıla huzur içinde herhangi bir olay olmadan girmesi için her türlü önlemin alındığı belirtilirken, şüphelilerin kimlik kontrolü, üst araması ve araçlarda denetim ve kontrol yapılacağı, taşkınlık yapanlar ile trafik kurallarına uymayanlar hakkında gerekli müdahale yapılacağı belirtildi.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin, tüm rütbeli personelle yeni yıla girerken uygulama noktalarını ve birimleri denetleyeceği, yılbaşı gecesinde ekiplerle birlikte olacağı bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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