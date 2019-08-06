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Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanlıkta yangın çıktı.

06.08.2019 19:11 Kahramanmaraş'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın
KAHRAMANMARAŞ'ta, yıldırımın isabet ettiği ormanlıkta yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle 7 saatte kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çınarpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alana, saat 10.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bölgede kısa sürede yangın başlarken, alevleri görenler, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbarla gelen 250 orman işçisi; 16 arazöz, 10 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, 6 pikap, 4 treyler, 8 iş makinesi ve 5 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahaleye başladı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.



Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: DHA

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