Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kahramanmaraş'ta yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

14.08.2019 23:28 Kahramanmaraş'ta yük treni otomobile çarptı: 5 yaralı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya yönüne giden İlhan Memiş idaresindeki 636009 sefer sayılı yük treni, ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi, Dağılgan Caddesi üzerindeki hemzemin geçitte Mehmet Oğul'un kullandığı 07 HHH 99 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücü ile birlikte yanında bulunan ailesi Cennet, Hüsne, Serdar, Merve Oğul yaralandı.

Kaza nedeniyle kapanan demir yolu yapılan incelemenin ardından tekrar açılırken, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:42   Elektrik direğindeki arızayı gidermek isterken ağır yaralandı
23:41   - Kayganlaşan yolda metrelerce süreklenen polis memuru ağır yaralandı
23:38   Eski hastanenin deposu ve terzihanesi kül oldu
23:31   Otomobil yayalara çarptı: 1 ölü 3 yaralı
23:31   Malatya'da korkutan yangın
23:31   Otomobil ambulansa çarptı: 2 yaralı
23:31   Uludağ'da mahsur kalan vatandaş 5 saat sonra kurtarıldı