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Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.

14.09.2019 19:02Kahramanmaraş'ta zeytinlik alanda yangın
Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki yangında 5 dekar zeytinlik alan yandı.
İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Osman Dede mevkisinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmaya helikopterle de havadan destek sağlandı.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekar alan zarar gördü.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güncel

Kaynak: AA

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