Haberler » 3. Sayfa » Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 11 yaralı - Haberler

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 11 yaralı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.

26.01.2020 21:28 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:33Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 11 yaralı
'ın ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 46 NU 760 plakalı hafif ticari araç, 59 HH 155 plakalı otomobil ile 07 LJC plakalı otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 1'i çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

26.01.2020 22:33:30