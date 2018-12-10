Kahramanmaraş'ta Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 19:12

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, Malatya-Gaziantep D-360 karayolu Yukarı Pazarcık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'dan Pazarcık istikametine gitmekte olan 33 AK 695 plakalı aracın şoförü S.H., bir akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen A.P. yönetimindeki 33 SC 014 plakalı araç, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda duramayarak yavaşlayan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yöne savrulan otomobile karşı yönden gelen 34 UZA 95 plakalı yolcu otobüsü çarparak sürükledi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü S.H. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ve vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılan sürücüler A.P, S.H. ve 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ