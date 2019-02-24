Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş
'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüsamettin K'nin kullandığı 46 AAS 981 plakalı otomobil İstiklal Mahallesi Necmettin Erbakan
Bulvarı'nda Kamil A.idaresindeki 46 HU 853 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kamil A'nın otomobili ise Rabia A'nın kullandığı 46 AP 985 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi 112 Acil Servis
ekiplerince Necip Fazıl
Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: AA