Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Haber

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

29.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:58 Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ramazan G. idaresindeki 39 ST 608 plaka otomobil, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu Ahmet Eskalen tüneli çıkışında önce bariyerlere ardından 7 otomobile çarptı. Bu sırada bir başka otomobil de kaza yapan sürücülere yardım etmek için araçlarından inen kişilere çarptı.
Kazada, İsmail Gülmez (30), Fatih Silin (43) ve Cemal Gülmez (44) yaralandı.
Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı tünelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:41   Somali'deki saldırıda ölen 2 Türk'ün cenazesi ile 16 yaralı, Ankara'ya getirildi - Haber
23:41   Karaman'da 3 ilçede okullar tatil - Haber
23:41   Taklalar atan ve metal yığınına dönen otomobilde sürücü ağır yaralandı - Haber
23:40   Samsun'da top oynamaya giden 2 çocuk eve dönmeyince kayıp ihbarı yapıldı - Haber
23:39   Somalili yaralılar Ankara'ya geldi - Haber
21:26   Somali saldırısında ölen vatandaşların cenazeleriyle, yaralanan vatandaşlar Türkiye'ye getirildi - Haber
20:26   Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Haber
19:38   AK Partili isimden çok konuşulacak iddia: Rant, rant diyen CHP'liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor - Haber
19:15   Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
18:59   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan net mesaj: PKK'yı tarihe gömeceğiz - Haber
29.12.2019 23:43:14