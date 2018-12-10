Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kahramanmaraş
'ın Pazarcık
ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Sezer Dinçal'ın kullandığı 33 AK 695 plakalı otomobil, Yukarı Pazarcık mevkisinde akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Ali Polat
'ın kullandığı 33 SC 014 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, Ramazan Kartal
'ın kullandığı 34 UZA 95 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada sürücüler Dinçal ve Polat ile otomobilde bulunan Salih Sürget, Muttalip
Dinler yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Dinçal ve Sürget'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Ali Polat,Pazarcık,Kahramanmaraş
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:29