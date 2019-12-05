Haberler » Güncel » Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Haber

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

05.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:10Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarında Adnan Garip idaresindeki 34 SR 8523 plakalı otomobil ile Haydar Cemal Özdoğan yönetimindeki 44 DR 412 plakalı otomobil ve sürücüsü belirlenemeyen 58 SD 601 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücü Cemal Özdoğan ile otomobillerdeki Keziban Özdoğan (48), Fadime Aydın (75), Erhan Şahin (36) ve Fatih Tolga Karadağ (30) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:40 Van'da 40 Kıbrıs gazisine madalya verildi - Haber
19:37 "Parmaklarıyla başarıya koşan" konservatuvar öğrencisine burs sözü - Haber
19:32 Ezine Kültür Merkezinin inşaatı başlıyor - Haber
19:32 Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:31 Travel Turkey2019 İzmir'in ilk gününde ilk gününde Kuşadası rüzgarı esti - Haber
19:25 Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi - Haber
18:34 Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü - Haber
18:26 Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum - Haber
18:06 Bedensel engelli adamı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, aldığı cezayı duyunca bayıldı - Haber
17:48 Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - Haber
5.12.2019 19:41:17