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Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde, özel bir okulun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

17.09.2019 15:36

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesikampüsünde, özel bir okulun organizasyonu ile gerçekleştirilmesi planlanan Aleyna Tilki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

KENTTEKİ BAZI KİŞİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 26 Eylül'de KSÜ'nün Avşar Kampüsü'ndeki stadyumda sahneye çıkacağı, üniversitenin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden günler öncesinden duyuruldu. Ancak kentteki bazı kişiler, yapılması planlanan konsere tepki gösterdi.

REKTÖRLÜK KONSERİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Gelen tepkiler üzerine KSÜ Rektörlüğü, internet sitesinden yaptığı duyuruda özel bir okulun sponsorluğunda gerçekleştirilmesi düşünülen konserin iptal edildiğini duyurdu.

Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi

Sütçü İmam Üniversitesi, Aleyna Tilki, Eylül, Magazin

Kaynak: DHA

YORUMLAR(43)
BUSE:NE OLDUM DELİSİ. . . . . . . . . . . . . . . .
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EMRE:gerçek sanatçılar getirin bu ne
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M.Y:Sütçü İmamın torunlarına bu yakışırdı, büyüklerin ellerinden küçüklerin gözlerinden öpüyorum . .
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MARAŞLI SÜTÇÜ İMAM:KAHRAMANMARAŞ''a yakışan buydu. TÜM KAHRAMANMARAŞLILARI TEBRİK EDİYORUM.
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ADINIZI YAZIN:yobazlar, iyice arabistana döndük
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ASLI:YEMİN EDİYORUM HAYATI EN GÜZEL İNGİLİZLER YAŞIYOR ALIM GÜCÜ VAR İÇKİ UCUZ BURDAKİ YOBAZLAR YOK HER HAFTA SONU PARTİ ALLAHIM NEYDİ GÜNAHIM NE VARDI İNGİLTEREDE DOĞSAYDIM.
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EMRWE:cahil seni tutan mı var defol git ingiltereye bi de utanmasan allahım ne olur ingiliz doğsaydım diyeceksin. bu durumda senin allah demen de yanlıs olur cunku inanclari b aska seni pislik cahil dfefol gitititititittitititti
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MKC:zor bişeymi aslı hanım size parti verelım her hafta sonu istediğiniz parti olsun ya nasıl bi parti istersin söylemen yeterli
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RENT A CAR:yavrum aslı seni tutan mı var yoksa ingitere mi kactı baska yere giti gidebilirsin seni tutan yok zaten senin gibilerin bu memleketin oksijenini tüketmesine karşıyım. kıt beyinli terör sevici pis vatan haini
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BAMTELİ:Keşke hiç doğmasaydın
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