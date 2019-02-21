Kahramanmaraş'taki "Cinsel İstismar" Davası

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 5 sanık, 11 yıl 1 ay ile 21 yıl 8 ay arasında değişin hapis cezasına çarptırıldı. Elbistan
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mağdur T.Ö. (16), tutuklu sanıklar E.D. (20), Ö.K. (18) ile tutuksuz yargılanan Y.K. (26), H.A. (23), M.A.Ç. (21) ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmada, tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "santaj" suçlarından 21 yıl 8 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası, sanıklar Y.K. ve M.A.Ç'ye 13 yıl 4'er ay, sanıklar E.D. ve Ö.K'ye ise 11 yıl 1'er ay hapis ile 11 bin 100'er lira adli para cezası verdi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verdi.
Afşin, Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Kaynak: AA