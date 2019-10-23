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Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

23.10.2019 12:18Kahramanmaraş'taki FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik kent merkezi ve Elbistan ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir zanlı daha gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan 4'ü kadın 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Ayfer G, Ülkü T, Kürşat K, Muhammet K, Sinan K, Samet B. ve Yahya G. tutuklandı, iki şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hücre evlerine düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalanmış, zanlıların farklı illerde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı belirlenmişti.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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