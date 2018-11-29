Kahramanmaraş'taki Fetö/pdy Davaları

Kahramanmaraş
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin görülen iki davada yargılanan 5 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Türkmen Akdağ
, Ramazan Sarısakal, Murat Alagöz
ve Levent Sönmez ile avukatları katıldı.
Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.
Sanıklardan Alagöz, örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, "Futbol
oynamayı sevdiğim için örgütün öğrenci evine gidip geldim, bana iftira atıyorlar." dedi.
Sönmez, öğretmenlik dışında hiçbir iş yapmadığını savunarak, "Vatan hainliği yapmadım. Bu terör örgütünün Allah belasını versin. Örgütle hiçbir bağlantım yok. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.
Sanıklar Sarıkasal ve Akdağ da isnat edilen suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Sarısakal ve Sönmez'in örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullandığını, Akdağ'ın örgütün talimatıyla Bank Asya
'ya para yatırdığını belirtti. Savcı ayrıca, 3 sanığın örgütle bağlantılı kurumlarda öğretmenlik yaptığını, Alagöz'ün örgütte "bölge lise sorumlusu" olduğunu gerekçe göstererek, sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Sarısakal, Alagöz ve Sönmez'e 7 yıl 6 ay, sanık Akdağ'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Heyet, Akdağ'ın tahliyesine karar verirken, diğer 3 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir başka duruşmaya, eski öğretmen Mehmet İlya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Sanık İlya, hakkındaki suçlamları kabul etmeyerek, ByLock programı kullanmadığını iddia etti.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık İlya'nın ByLock programı kullandığını ve örgüte bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlik yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, İlya'ya 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
29 Kasım 2018 Perşembe 18:41