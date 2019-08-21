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Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası

Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

21.08.2019 13:34 Kahramanmaraş'taki FETÖ/PDY davası
Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan biri tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuklu sanık E.A, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini istedi.

Sağlık sorunları yaşadığını anlatan E.A, tedavi sürecinin de tamamlanabilmesi için tutuksuz yargılanmayı talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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