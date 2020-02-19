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Kahramanmaraş'taki kazalar MOBESE'de

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

19.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:32Kahramanmaraş'taki kazalar MOBESE'de

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

merkezde geride bıraktığımız 2019'da meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti. 38 kişinin hayatını kaybettiği 2018'e oranla yüzde 47'lik düşüşün yaşandığı kent merkezindeki kazalar MOBESE kameraları tarafından da kaydedildi.

YAYAYA YOL VEREN ARACA ÇARPTI

Görüntülerden birinde caddede ilerleyen bir otomobil, tali yoldan çıkan minibüse çarpıyor ve orta refüje çıkarak durabiliyor. Bir diğer görüntüde ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar araçların çarpması sonucu düşüyor. Bir başka görüntüde de otomobil geri gelirken arkadan gelen hafif ticari araç çarpıyor ve çarpmanın şiddetiyle otomobil de park halinde bir diğer otomobile çarpıyor. Bir başka kazada ise araçlar yaya geçidinde durup yayalara yol verirken, arkadan gelen kamyonet araçlardan birine çarpıyor.

Görüntülerin genelinde hem yayaların hem de sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymaması dikkat çekiyor.



Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: DHA

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